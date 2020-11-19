19 Ноября 2020
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Дмитрий Куракин заместитель председателя правительства Московской области (2012) | Фото: arspb.ru

Суд арестовал зампреда правительства Московской области до 17 января

Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве на сумму порядка 2 млрд руб., пробудет под арестом до 17 января. До этого же времени арестованы и два его предполагаемых соучастника.

Зампреду Подмосковья грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что силовики пришли с обысками Куракину, СМИ связали следственные действия с прошлой работой чиновника на посту директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.

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Суд арестовал зампреда правительства Московской области до 17 января

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Теги: дмитрий куракин, зампред правительства московской области



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