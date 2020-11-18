ФСБ после обысков задержала зампреда правительства Московской области

Сотрудники ФСБ и СКР задержали заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

Как сообщает в Telegram-канале "Коммерсантъ", вместе с Куракиным задержаны двое его предполагаемых сообщников.

По данным РЕН ТВ, Куракин подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Накануне сообщалось, что силовики пришли с обысками Куракину, СМИ связали следственные действия с прошлой работой чиновника на посту директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.

Куракин занял эту должность в 2012 году - после Евгении Васильевой, которая за махинации с имуществом получила пять лет колонии, но освободилась условно-досрочно.