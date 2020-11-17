17 Ноября 2020
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Заседание суда по делу об убийстве девочки в Асбесте (2020) | Фото: youtube.com/4 канал

Шокирующие подробности убийства школьницы в Асбесте: ребенка мучили четыре дня

Стали известны страшные подробности убийства девочки в уральском городе Асбест. Ребенка мучили четыре дня.

Напомним, днем 12 ноября 11-летняя жительница Асбеста ушла из дома и пропала. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетней.

Через несколько дней тело девочки было найдено на улице с признаками криминальной смерти. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый – им оказался неоднократно судимый рецидивист по кличке "Осип", отсидевший в колонии 19 лет.

В понедельник суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца – до 12 января 2021 года. Также в ходе заседания выяснились шокирующие подробности.

Заседание суда по делу об убийстве девочки в Асбесте(2020)|Фото: youtube.com/4 канал

Как передает 4 канал, 11-летняя Полина была убита не в сам день пропажи 12 ноября, а спустя четыре дня – 15 ноября. Согласно материалам дела, все это время девочка находилась в квартире подозреваемого в убийстве Артема Осипова, а сам он издевался над ней, после чего задушил и избавился от тела. Вечером 15 ноября "Осип" был задержан.

Заседание суда по делу об убийстве девочки в Асбесте(2020)|Фото: youtube.com/4 канал

В соцсетях появилась информация, что девочка пошла в гости к незнакомому мужчине, так как раньше он выпивал с ее матерью и она могла знать его. Ранее сообщалось, что со своей жертвой убийца знаком не был.

Напомним, также утверждалось, что изначально в преступлении заподозрили отчима девочки. После этого местные жители якобы совершили самосуд, однако убийцей оказался не он.

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Шокирующие подробности убийства школьницы в Асбесте: ребенка мучили четыре дня

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Теги: школьница, убийство, подозреваемый, Асбест



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