"Уже избили отчима, а сознался другой". Пропавшую в Асбесте школьницу нашли мертвой
Пропавшая ранее в Асбесте 11-летняя школьница найдена мертвой.
Как сообщалось ранее, 12 ноября она ушла из дома и не вернулась.
По данным депутата гордумы Натальи Крыловой, только что сотрудники Следственного комитета и Уголовного розыска забрали ее тело с места, куда её спрятал убийца - это небольшая роща за домом по улице Махнева, 9, между частным сектором и девятиэтажкой.
Задержан подозреваемый. По данным депутата, над отчимом девочки местные жители уже совершили самосуд, однако убийцей оказался не он.
"Похоже, избили отчима. А в итоге признался другой человек", - заявляет Крылова.
Впрочем, пока это неподтвержденные официально данные.