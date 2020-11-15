"Уже избили отчима, а сознался другой". Пропавшую в Асбесте школьницу нашли мертвой

Пропавшая ранее в Асбесте 11-летняя школьница найдена мертвой.

Как сообщалось ранее, 12 ноября она ушла из дома и не вернулась.

По данным депутата гордумы Натальи Крыловой, только что сотрудники Следственного комитета и Уголовного розыска забрали ее тело с места, куда её спрятал убийца - это небольшая роща за домом по улице Махнева, 9, между частным сектором и девятиэтажкой.

Задержан подозреваемый. По данным депутата, над отчимом девочки местные жители уже совершили самосуд, однако убийцей оказался не он.

"Похоже, избили отчима. А в итоге признался другой человек", - заявляет Крылова.

Впрочем, пока это неподтвержденные официально данные.