Убийцей школьницы в Асбесте оказался отсидевший 19 лет рецидивист

Стала известна личность подозреваемого в убийстве девочки в уральском городе Асбест. Им оказался неоднократно судимый рецидивист.

Напомним, днем 12 ноября 11-летняя жительница Асбеста ушла из дома и пропала. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетней, а для работы по нему сформирована усиленная следственная группа.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на причастность к пропаже ребенка было проверено несколько десятков лиц, в том числе из числа ранее судимых. Были изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения по всем возможным маршрутам перемещения девочки. Проведен осмотр места ее жительства, допрошены родственники и знакомые. Поисками пропавшей занимались сотрудники полиции и волонтеры из добровольческих поисковых отрядов.

В результате подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. Он сразу во всем сознался, пояснив, что ранее знаком со своей жертвой не был. Злоумышленник рассказал, что днем 12 ноября он встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и задушил. От тела убийца избавился в темное время суток, вынеся на участок местности недалеко от своего дома и спрятал в земле, прикрыв ветками деревьев.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу "Осип".

"В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. Наказание отбывал в ИК-47 Каменска-Уральского, в его "послужном списке" имеются криминальные эпизоды, предусмотренные статьями 161 (грабеж), 228 (незаконный оборот наркотических веществ), 158 (кража), 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет, после выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме.

Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве пропавшей Полины и сам указал место в кустарнике за жилым 9-этажным домом, где спрятал ее обнаженное тело. Чтобы его изобличить, полиграф не потребовался", - отметил полковник Горелых.

По его данным, в поисковой операции участвовали более 110 человек из числа сотрудников МВД и волонтеров, а также три собаки, обученных работе по следу.

"Тщательным проверкам подвергались лица, состоящие на учете, наркозависимые и склонные к таким поступкам. В семье погибшей Полины есть еще старший ребенок, сейчас он находится у бабушки", - добавил Валерий Горелых.