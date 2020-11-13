В Асбесте пропала школьница. СКР возбудил дело об убийстве

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 11-летней школьницы из Асбеста. Дело возбуждено по статье "убийство малолетней".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, сообщение о пропаже девочки поступило в правоохранительные органы днем 13 ноября. Днем ранее - 12 ноября она ушла из дома и не вернулась.

"В настоящее время для установления всех обстоятельств безвестного исчезновения малолетней и оказания практической помощи в расследовании уголовного дела, в Асбест направлены сотрудники отдела криминалистики регионального СК России. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

Поиски ребенка продолжаются. Следствие просит любого, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей девочки или об обстоятельствах ее исчезновения, позвонить по телефону территориального следственного отдела СК России: 8-982-636-05-51.