Появилось видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в городе Асбест Свердловской области.

На кадрах подозреваемый демонстрирует место сокрытия тела, где его и нашли следователи.

Напомним, 12 ноября девочка ушла из дома и не вернулась.

По данным депутата гордумы Натальи Крыловой, только что сотрудники Следственного комитета и Уголовного розыска забрали ее тело с места, куда её спрятал убийца - это небольшая роща за домом по улице Махнева, 9, между частным сектором и девятиэтажкой.