Число задержанных на митингах в Белоруссии превысило тысячу человек

Стало известно более чем о тысячи задержанных на протестах в Белоруссии 15 ноября.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". По его данным, в списке - 1005 человек. Большинство были задержаны в Минске. Тем временем, милиция пока не предоставила данных о числе задержанных участников акций протеста.

Как сообщалось, в Минске отпустили задержанных на митинге российских журналистов.

Среди задержанных были корреспонденты ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс - Запад".