16 Ноября 2020
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Общество В бывшем СССР
Протесты в Минске (2020) | Фото: t.me/nashaniva

Число задержанных на митингах в Белоруссии превысило тысячу человек

Стало известно более чем о тысячи задержанных на протестах в Белоруссии 15 ноября.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". По его данным, в списке - 1005 человек. Большинство были задержаны в Минске. Тем временем, милиция пока не предоставила данных о числе задержанных участников акций протеста.

Как сообщалось, в Минске отпустили задержанных на митинге российских журналистов.

Среди задержанных были корреспонденты ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс - Запад".

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Число задержанных на митингах в Белоруссии превысило тысячу человек

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Теги: Белоруссия, выборы, протесты



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