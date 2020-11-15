15 Ноября 2020
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водомет, протесты в Минске (2020) | Фото: Mash, скрин видео

Российские журналисты, задержанные в Минске, отпущены

В Минске отпустили задержанных на митинге российских журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

"Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены", - сказал он.

Среди задержанных были корреспонденты ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс - Запад".

По данным правозащитного центра "Весна" количество задержанных на несанкционированных акциях превысило 500 человек. На 18.20, были задержаны 517 человек. Помимо Минска задержания прошли в Гродно, Пинске, Бобруйске, Могилеве и других городах.

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Российские журналисты, задержанные в Минске, отпущены

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Теги: журналисты, задержания, протесты в Минске



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