Российские журналисты, задержанные в Минске, отпущены

В Минске отпустили задержанных на митинге российских журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

"Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены", - сказал он.

Среди задержанных были корреспонденты ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс - Запад".

По данным правозащитного центра "Весна" количество задержанных на несанкционированных акциях превысило 500 человек. На 18.20, были задержаны 517 человек. Помимо Минска задержания прошли в Гродно, Пинске, Бобруйске, Могилеве и других городах.