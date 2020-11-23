Милиция применила спецсредства при задержаниях в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии использовали спецсредства при задержании протестующих в Минске.

По данным МВД страны, протестующие нарушали общественный порядок и блокировали движение транспорта. По данным правозащитного центра "Весна", в стране силовики задержали более 300 протестующих, которые принимали участие в акциях по всей стране.

Также 22 ноября силовики стянули в центр Минска военную и специальную технику, сообщает "Интерфакс".

Напомним, неделю назад число задержанных на митингах в Белоруссии превысило тысячу человек.

Среди задержанных были корреспонденты ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс - Запад".