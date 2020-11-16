16 Ноября 2020
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Общество В бывшем СССР
Силовики разбирают баррикаду в Минске (2020) | Фото: belta.by

Правозащитники: на акциях в Белоруссии задержано 656 человек

После акции протеста в Беларуссии сотрудники правоохранительных органов задержали 656 человек.

По данным правозащитного центра "Весна", большинство из них - в Минске. Также среди задержанных - жители Гродно, Бобруйска, Могилева, Новополоцка, Бреста, Витебска, Кобрина и других городов. Среди них - сотрудники российских СМИ: корреспонденты ТАСС, "Интерфакса", РИА "Новости", сообщает РБК.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Минска разогнали протестующих.

Жители города попытались пройти маршем от метро "Пушкинская", однако силовики начали задерживать людей, применив при этом газ и светошумовые гранаты.

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Правозащитники: на акциях в Белоруссии задержано 656 человек

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Теги: Белоруссия, выборы, протесты



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