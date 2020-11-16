Милиция разогнала участников акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Минска разогнали протестующих и задержали несколько сотен человек.

Жители города попытались пройти маршем от метро "Пушкинская", однако силовики начали задерживать людей, применив при этом газ и светошумовые гранаты. По словам правозащитников, задержаны сотни граждан. Во время акции протеста была ограничена работа метро, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, в Минске отпустили задержанных на митинге российских журналистов.

Среди задержанных были корреспонденты ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс - Запад".