Песков пояснил, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Москва приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет Ми-24 и гибель двух военных.

Представитель Кремля назвал произошедшее трагедией.

По его словам, мгновенная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также выраженная им готовность наказать виновных, позволили России принять извинения Азербайджана, передает RT.

Напомним, 9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК.

Ракета попала в вертолет, он потерял управление и упал в горной местности Армении. Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования. В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит "по ошибке".