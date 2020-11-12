СМИ: После гибели Ми-24 в Армении в России возбудили уголовное дело

Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту уничтожения вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, 9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК. Ракета попала в вертолет, он потерял управление и упал в горной местности Армении.

Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования. В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит "по ошибке".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), но, скорее всего, оно будет переквалифицировано на более тяжкое.

Российские следователи вместе с коллегами из Армении и Азербайджана осмотрели место происшествия. Назначено несколько экспертиз, в том числе летно-техническая.