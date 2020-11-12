12 Ноября 2020
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Ми-24 (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

СМИ: После гибели Ми-24 в Армении в России возбудили уголовное дело

Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту уничтожения вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, 9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК. Ракета попала в вертолет, он потерял управление и упал в горной местности Армении.

Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования. В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит "по ошибке".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), но, скорее всего, оно будет переквалифицировано на более тяжкое.

Российские следователи вместе с коллегами из Армении и Азербайджана осмотрели место происшествия. Назначено несколько экспертиз, в том числе летно-техническая.

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СМИ: После гибели Ми-24 в Армении в России возбудили уголовное дело

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Теги: ми-24, азербайджан, уголовное дело



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