Путин назвал имена погибших в Армении летчиков

Президент РФ Владимир Путин рассказал, кто находился на борту сбитого Азербайджаном вертолета Ми-24.

"Погибли два наших товарища, лётчики, которые несли службу на военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и лётчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Путин.

Напомним, 9 ноября около 17.30 (Мск) при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК. Ракета попала в вертолёт, он потерял управление и упал в горной местности Армении. Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования. В МИД Азербайджана заявили, что вертолёт был сбит "по ошибке".