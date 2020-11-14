14 Ноября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
(2017) | Фото:

Владимир Путин наградил орденом Мужества экипаж вертолета, сбитого в Армении

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в Армении. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
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Сегодня, 14 ноября, глава государства подписал соответствующий указ. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждены старший лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук (посмертно) и старший лейтенант Роман Федина (посмертно).

Напомним, 9 ноября в Азербайджане российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК. Ракета попала в воздушное судно, оно потеряло управление и упало.

Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести был эвакуирован на аэродром базирования. В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит "по ошибке".

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Владимир Путин наградил орденом Мужества экипаж вертолета, сбитого в Армении

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Теги: Путин, орден Мужества, вертолет, экипаж, указ



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