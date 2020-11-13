МИД РФ предостерег Азербайджан от двусмысленных заявлений на тему сбитого Ми-24

В МИД России жестко ответили на заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о сбитом российском вертолете Ми-24.

В сообщении ведомства отмечается, что сказанные послом слова "на войне как на войне - всякое может быть" являются двусмысленными. Дипломаты призвали Баку не допускать их впредь.

В дипведомстве заявили, что если бы Россия действовала согласно правилу "на войне как на войне", то ответ на сбитый вертолет был бы сокрушительным.

Как сообщает Regnum, Бюльбюль оглы также заявил, что обстоятельства гибели российского вертолета выясняются, выводы пока делать рано. Информация по расследованию будет обнародована, "как только будет все выяснено", добавил он.

Напомним, 9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК. Ракета попала в вертолет, он потерял управление и упал в горной местности Армении.

Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования. В МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит "по ошибке".

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), но, скорее всего, оно будет переквалифицировано на более тяжкое.