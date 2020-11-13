13 Ноября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Ан-124-100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту &quot;Толмачево&quot; (Новосибирск). (2020) | Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР

В Толмачево грузовой "Руслан" выкатился за пределы ВПП

Около полудня в пятницу, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачево после аварийной посадки за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился грузовой Ан-124-100 "Руслан" – один из самых больших самолетов в мире.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СКР, самолет авиакомпании "Волга-Днепр" должен был выполнить рейс по маршруту Новосибирск-Вена. После взлета и возникших на борту неполадок "Руслан" совершил аварийную посадку.

На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа, по предварительным данным, они не пострадали. Самолет получил значительные повреждения.

Ан-124-100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск).(2020)|Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР

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В Толмачево грузовой "Руслан" выкатился за пределы ВПП

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Теги: ан-124, руслан, волга-днепр, выкат за пределы впп, томачево



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