Очевидцы: Фрагменты Ан-124 начали отделяться от самолета еще в полете

Фрагменты грузового самолета Ан-124 "Руслан", который аварийно сел в Новосибирске, начали отделяться еще в воздухе.

По данным очевидцев, их нашли на строительных площадках, над которыми он пролетал. В частности, это склады, которые арендует "Лента", и территория, где строится PepsiCo.

Кроме того, один из очевидцев сообщил "Интерфаксу", что у самолета было видно дымящийся правый двигатель.

Инцидент произошел около полудня в пятницу, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачево. Baza сообщала, что от одного из двигателей самолета отвалилась деталь, которая насквозь пробила крышу склада.

У самолета отказали несколько двигателей и радиосвязь. Во время посадки он на 200 метров выкатится за пределы полосы и повредил крылья.

На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа, по предварительным данным, они не пострадали.