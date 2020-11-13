ЧП в Новосибирске: Деталь, отвалившаяся от двигателя "Руслана", пробила крышу склада

Во время аварийной посадки Ан-124 "Руслан" в аэропорту Новосибирска от одного из двигателей самолета отвалилась деталь, которая насквозь пробила крышу склада.

Как сообщает Bazа, она рухнула с высоты в несколько сотен метров. Погибших нет, о пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел около полудня в пятницу, 13 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачево. У самолета отказали несколько двигателей и радиосвязь. Во время посадки он на 200 метров выкатится за пределы полосы и повредил крылья.

На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа, по предварительным данным, они не пострадали.