"Волга-Днепр" приостановит эксплуатацию всех Ан-124 из-за инцидента в Новосибирске

Авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила эксплуатацию всех самолетов Ан-124 "Руслан" в своем парке. По данным официального сайта грузового перевозчика, флот Ан-124-100 составляет 12 машин.

По словам официального представителя перевозчика Марины Исайкиной, ограничение связано с инцидентом в новосибирском аэропорту "Толмачево", который совершил аварийную посадку с неисправными двигателями и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что возможной причиной неполадок с силовыми установками могли стать птицы.

"Проблема с двигателем. По поводу более системных проблем разбирается техническая бригада. Работает и Следственный комитет и Росавиация, большая комиссия", - цитирует Исайкину Газета.Ру.

В авиакомпании заявили, что рассматривают возможность возвращения пострадавшего борта в строй, но решение пока не принято. Судя по фото и видео с места происшествия, у "Руслана" были сильно повреждены крылья и силовые установки.