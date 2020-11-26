"Волга-Днепр" приостановит эксплуатацию всех Ан-124 из-за инцидента в Новосибирске

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Сибирский ФО В России
Ан-124-100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту &quot;Толмачево&quot; (Новосибирск). (2020) | Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР

"Волга-Днепр" приостановит эксплуатацию всех Ан-124 из-за инцидента в Новосибирске

Авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила эксплуатацию всех самолетов Ан-124 "Руслан" в своем парке. По данным официального сайта грузового перевозчика, флот Ан-124-100 составляет 12 машин.

По словам официального представителя перевозчика Марины Исайкиной, ограничение связано с инцидентом в новосибирском аэропорту "Толмачево", который совершил аварийную посадку с неисправными двигателями и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что возможной причиной неполадок с силовыми установками могли стать птицы.

Ан-124-100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск).(2020)|Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР

"Проблема с двигателем. По поводу более системных проблем разбирается техническая бригада. Работает и Следственный комитет и Росавиация, большая комиссия", - цитирует Исайкину Газета.Ру.

В авиакомпании заявили, что рассматривают возможность возвращения пострадавшего борта в строй, но решение пока не принято. Судя по фото и видео с места происшествия, у "Руслана" были сильно повреждены крылья и силовые установки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Волга-Днепр" приостановит эксплуатацию всех Ан-124 из-за инцидента в Новосибирске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: волга-днепр, ан-124, руслан, приостановка полетов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.11.2020 13:29 Мск "Запас по высоте маленький был": командир аварийно севшего в Новосибирске "Руслана" рассказал о происшествии
Ранее 13.11.2020 12:14 Мск Очевидцы: Фрагменты Ан-124 начали отделяться от самолета еще в полете
Ранее 13.11.2020 11:17 Мск ЧП в Новосибирске: Деталь, отвалившаяся от двигателя "Руслана", пробила крышу склада
Ранее 13.11.2020 10:02 Мск В Толмачево грузовой "Руслан" выкатился за пределы ВПП

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети