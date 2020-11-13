13 Ноября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Ан-124-100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту &quot;Толмачево&quot; (Новосибирск). (2020) | Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР

"Запас по высоте маленький был": командир аварийно севшего в Новосибирске "Руслана" рассказал о происшествии

Пилот Ан-124 "Руслан", аварийно севшего в новосибирском аэропорту "Толмачево", рассказал о случившемся.
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По словам командира воздушного судна Евгения Соловьева, грузовой "Руслан" успел набрать всего 300 метров после взлета, когда произошел хлопок. Взрыв одного из четырех двигателей повредил еще одну силовую установку, а главное – пробил проводку, из-за чего борт потерял всю связь и был фактически обесточен.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, заходили на посадку визуально, поскольку электроника и приборы отключились.

"Было принято решение как можно быстрее произвести посадку, так как запас по высоте маленький был и по тяге двигателей тоже. У нас самолёт обесточенный был, тормозов не было, реверс не работал, так как проводка был перебита", - цитирует Соловьева telegram-канал Baza.

Ан-124-100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск).(2020)|Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР

Напомним, на борту в момент посадки находилось 14 человек, никто из них не пострадал.

Между тем, Западно-Сибирское СУТ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "По уголовному делу создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемки необходимой документации, допросы свидетелей, членов экипажа", - говорится в сообщении Следственного комитета.

О причинах неполадок с двигателем пока не сообщается. По неподтвержденной версии, в него попала птица.

Ан-124-100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск).(2020)|Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР

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"Запас по высоте маленький был": командир аварийно севшего в Новосибирске "Руслана" рассказал о происшествии

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Теги: евгений соловьев, ан-124, руслан, аварийная посадка, новосибирск, толмачево



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