"Запас по высоте маленький был": командир аварийно севшего в Новосибирске "Руслана" рассказал о происшествии

Пилот Ан-124 "Руслан", аварийно севшего в новосибирском аэропорту "Толмачево", рассказал о случившемся.

По словам командира воздушного судна Евгения Соловьева, грузовой "Руслан" успел набрать всего 300 метров после взлета, когда произошел хлопок. Взрыв одного из четырех двигателей повредил еще одну силовую установку, а главное – пробил проводку, из-за чего борт потерял всю связь и был фактически обесточен.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, заходили на посадку визуально, поскольку электроника и приборы отключились.

"Было принято решение как можно быстрее произвести посадку, так как запас по высоте маленький был и по тяге двигателей тоже. У нас самолёт обесточенный был, тормозов не было, реверс не работал, так как проводка был перебита", - цитирует Соловьева telegram-канал Baza.

Напомним, на борту в момент посадки находилось 14 человек, никто из них не пострадал.

Между тем, Западно-Сибирское СУТ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "По уголовному делу создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемки необходимой документации, допросы свидетелей, членов экипажа", - говорится в сообщении Следственного комитета.

О причинах неполадок с двигателем пока не сообщается. По неподтвержденной версии, в него попала птица.