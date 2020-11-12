Уральских сектантов, обвиняемых в убийстве мальчика, будут принудительно лечить

На Среднем Урале завершено расследование громкого дела об убийстве ребенка сектантами. Сейчас все материалы направлены в суд.

Напомним, на скамье подсудимых оказались участники религиозной общины "Ученики Христа" и их глава Земфира Гайнуллина. Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, жительница Уфы создала религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием и причинением вреда здоровью людей. В соответствии с учением, оправдывающим необходимость телесного наказания детей, женщина требовала от родителей, находившихся в секте, подвергать детей таким наказаниям за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в общине.

В декабре 2017 года Земфира вовлекла в секту Ивана Казанцева, который, следуя ее учению, систематически наносил побои своим сыновьям 2005 и 2010 годов рождения и причинял им физические и психические страдания. Как было установлено расследованием, в ноябре 2019 года в одной из квартир в Екатеринбурге мужчина убил младшего сына, после чего перенес тело ребенка в Юго-Западный лесопарк.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, по делам проведены более 50 различных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, религиоведческие, судебно-медицинские, биологические, дактилоскопические, фоноскопические и компьютерно-технические.

"Допрошено свыше 50 лиц из числа свидетелей и потерпевших. Проведены осмотры мест происшествия, жилищ, предметов и документов. Осуществлены выемки, обыски и проверки показаний на месте. Объем материалов по всем трем уголовным делам составил 45 томов", - уточнил Сапегин.

Следователь отметил, что информация об убийстве мальчика поступила на телефонную линию "Ребенок в опасности" СКР по Свердловской области. Родственница погибшего позвонила туда из Белоруссии, где она проживает, после того, как ей стало известно о трагическом факте. После проверки всех сведений было немедленно возбуждено уголовное дело.

Как добавил руководитель пресс-службы регионального Главка Валерий Горелых, оперативные мероприятия по пресечению деятельности незаконной секты проводили полицейские из подразделения по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области совместно с партнерами из ФСБ.

"Операция по задержанию подозреваемых сыщиками проводилась на территории Башкортостана, куда сектанты ретировались с целью избежать наказания. В Екатеринбург полицейские доставили девятерых участников незаконной религиозной организации, часть из которых и оказались главными фигурантами этой громкой криминальной истории", - рассказал полковник Горелых.

По заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Гайнуллина, а также двое ее последователей страдают хроническим психическим расстройством. В связи с этим материалы дела направлены в суд для применения к всем троим принудительных мер медицинского характера.