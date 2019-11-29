15 Сентября 2020
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улика, криминалисты, кровь (2017) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Родители убитого в Екатеринбурге мальчика могут не иметь отношения к преступлению

Родители жестоко убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика могут не иметь отношения к преступлению. Об этом на условиях анонимности Накануне.RU рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов, расследовавший подобные дела.
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По словам экс-следователя, информацию о причастности родственников следует проверить в первую очередь, но они могут оказаться ни при чем. Эксперт напомнил о громком убийстве школьницы, чье тело нашли на стадионе на улице Белореченской.

"По делу задерживали ее мачеху, та признавалась, все заявляли, что убийство раскрыто. А настоящего убийцу потом искали шесть лет, причем, как оказалось, он жил чуть ли не в соседнем подъезде. Когда я работал в 90-е годы, такие убийства раскрывали в дежурные сутки. Это вопрос, в первую очередь, к участковым - кто проживает у них на территории. А в итоге был задержан посторонний человек, не исключаю, что на него даже могли оказать давление. Не понимаю, как можно было не установить того, кто не работает, живет с матерью, совершал насильственные действия в отношении супруги, и за шесть лет он ни разу не "всплыл", - отметил бывший правоохранитель.

Он добавил, что в случае с мальчиком версия убийства родителями обязательно должна быть отработана.

"Однако может быть, что погорячились, кто-то признался на эмоциях, а потом окажется, что все было не так. Но как бывший следователь, факт убийства родителями я бы обязательно отработал", - сообщил эксперт.

пожар в доме, Богданович(2019)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Также он оценил позицию СКР и полиции, которые пока воздерживаются от каких-либо комментариев по данному делу, хотя убийство ребенка вызвало широкий резонанс в обществе.

"Не следует афишировать информацию до окончания проверки. Были случаи, что раскрывали преступление, предъявляли обвинение, люди сидели, а потом спустя месяцы подтверждалась их невиновность. Людей выпускали, при этом некоторые руководители уже успевали "получить ордена" за раскрытие. Прежде чем отчитываться, нужно собрать все доказательства. Поэтому, думаю, следствие пока не хочет торопить события", - отметил экс-сотрудник.

Ранее появилась информация, что соседи семьи жаловались на странный запах.

Жалобы жителей ул. Дорожная, 17 на вонь(2019)|Фото: vk.com/doroznaya17

"Соседи в таких случаях не лучшие свидетели. После того, как все случилось, они могут дать характеристику на семью: как она жила и так далее. Но нередко бывает, что все жили хорошо, а потом случается ЧП. Этого тоже не следует исключать", - добавил эксперт.

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Родители убитого в Екатеринбурге мальчика могут не иметь отношения к преступлению

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Теги: мальчик, убийство, родители, Екатеринбург



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