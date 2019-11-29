Задержаны причастные к жестокому убийству девятилетнего мальчика в Екатеринбурге

Появилась информация, что свердловские следователи вместе с операми из Екатеринбурга и Башкирии после нескольких суток розыска якобы задержали лиц, причастных к жестокому убийству в Екатеринбурге 9-летнего мальчика.

Об этом сообщил телеграм-канал "ОПЕР Слил". Этот же телеграм-канал сообщает, что будто бы родители ребенка состояли в секте, глава которой заставляла своих адептов издеваться над собственными детьми при малейшей шалости.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию в региональном СКР пока не удалось.

Как сообщалось ранее, сообщения об убийстве 9-летнего мальчика появились на днях. Утверждается, что ребенка избили плетками, а во рту у него был кляп. Также сообщалось, что к убийству могут быть причастны родители.