Мальчика в Екатеринбурге могли убить на религиозной почве

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которую подозревают в истязании и убийстве девятилетнего мальчика.

Она является гражданкой Белоруссии. Не исключено, что ребенка убили на религиозной почве, так как родители являются сектантами, сообщает Life.

Как сообщалось ранее, сообщения об убийстве 9-летнего мальчика появились в ряде городских СМИ. Утверждается, что ребенка избили плетками, а во рту у него был кляп. По некоторым данным, к убийству может быть причастна мать мальчика. Сообщается также, что преступление связано с одной из сект - сейчас эта информация проверяется.