14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ребенок, игрушка, малыш, девочка, мальчик (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге произошло чудовищное убийство ребенка: мальчика избили плетками

В Екатеринбурге совершено жестокое убийство ребенка. В правоохранительных органах пока воздерживаются от подробных комментариев.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об убийстве 9-летнего мальчика появились сегодня в ряде городских СМИ. Утверждается, что ребенка избили плетками, а во рту у него был кляп. По некоторым данным, к убийству может быть причастна мать мальчика. Сообщается также, что преступление связано с одной из сект - сейчас эта информация проверяется.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области воздержались от комментариев по данному происшествию.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых на данный момент не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию.

"Всему свое время", - коротко сообщил Накануне.RU полковник Горелых.

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В Екатеринбурге произошло чудовищное убийство ребенка: мальчика избили плетками

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Теги: ребенок, убийство, плетки, Екатеринбург



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