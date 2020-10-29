В мире новый рекорд выявленных за сутки заражений коронавирусом

В связи с расширением тестирования и дальнейшего распространения коронавируса в мире за сутки зафиксировано более 504 тыс. случаев. Это стало наибольшим суточным значением за все время. Почти 50% новых случаев приходятся на Европу.

За последнюю неделю в мире зафиксировано 2,8 млн новых случаев коронавируса, что тоже стало рекордом.

Всего в мире было выявлено почти 45 млн заражений, почти 33 млн человек выздоровели, умерли свыше 1,1 млн. До последнего времени число смертей в мире почти не росло, составляя 5-5,5 тыс. в сутки в среднем за скользящую неделю, но с середины октября увеличилось до 6 тыс.

В России тоже рекордно большое число новых случаев. Динамика последних двух месяцев сулит большой рост смертности в ближайшие месяцы.