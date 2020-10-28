Быстрый рост числа "коронавирусных" запросов россиян сулит большой рост смертности - исследование

Быстрый рост количества "коронавирусных" запросов в интернете в последние два месяца сулит большой рост смертности. Об этом идет речь в исследовании The Insider.

В работе проанализирована динамика запросов и смертей и выявлено их соответствие. График смертности качественно почти повторяет график числа запросов со сдвигом на 2-3 недели, т.е. после резкого роста специфичных "ковидных" запросов через 2-3 недели следует такой же рост смертности.

Например, в Москве пик запросов пришелся на конец апреля−начало мая, и в мае была зафиксирован рекордный рост смертности - почти на 60% год к году. В Татарстане это произошло в июле после роста запросов в конце июня и начале июля. То же самое и в то же время случилось в Башкирии, Свердловской и Самарской областях. В Пензенской области и Камчатском крае резкий рост смертности пришелся на июнь, и тоже этому предшествовал резкий рост "ковидных" запросов в интернете.

Сейчас рост "коронавирусных" запросов продолжается уже два месяца, и это происходит в большинстве регионов России. Люди задают в поиске такие фразы: "пропало обоняние", "не чувствую запахи", "КТ легких", "азитромицин" и т.д. Если в конце августа в "Яндексе" было сделано 460 тыс. запросов в неделю, то уже через месяц - более 1 млн. К середине октября - уже более 2 млн. Правда, в последнюю неделю рост замедлился, что немного обнадеживает (до этого он был ускоренный).

По количеству "коронавирусных" запросов везде, кроме Северного Кавказа и Северо-Запада, ситуация хуже, чем была весной и летом. Всего в 4 регионах ситуация спокойная - Чечня, Ингушетия, Дагестан и Чукотка.

На Урале, судя по запросам жителей, все регионы накрыло второй волной коронавируса. Везде, кроме ХМАО, летний пик превышен минимум вдвое. Самая тревожная динамика - в Свердловской области, самая тяжелая - в Челябинской.

Исходя из динамики запросов, можно сделать вывод, что в октябре месячная смертность в России станет наибольшей не только с начала распространения коронавируса, но и вообще за многие годы . При этом в крупнейших СМИ число публикаций про коронавирус стало меньше в 2-3 раза, чем было весной, поэтому медийным воздействием рост "коронавирусных" запросов объяснить нельзя. В целом запросы о коронавирусе коррелируют с числом публикаций о нем в СМИ, но вот специфические "ковидные" запросы никак не связаны с медийной "раскруткой" темы коронавируса. И наиболее тревожно то, что именно эти запросы быстро растут в последние два месяца. Сейчас их стало в три раза больше, чем было на пике в конце апреля-начале мая.

Остается надеяться, что это не приведет к трехкратному росту числа "дополнительных" смертей. Потому что в мае их было 18 тыс., в том числе 12 тыс. отнесены Росстатом к смертям, связанным с коронавирусом. Слабым основанием для такой надежды может служить то, что в июне и июле "дополнительных" смертей было больше, но запросов в интернете перед этим было меньше. То есть точная пропорция не обязательна. Но существенный рост смертности, судя по оперативным данным, все равно неизбежен.