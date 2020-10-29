29 Октября 2020
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Общество В России Москва
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый антирекорд по коронавирусу: в России 17,7 тыс. заболевших и 366 умерших

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4906

Санкт-Петербург - 758

Московская область - 514

Нижегородская область - 386

Архангельская область - 319

Ростовская область - 312

Воронежская область - 292

Свердловская область - 290

Красноярский край - 288

Иркутская область - 228

Республика Коми - 225

Республика Крым - 225

Забайкальский край - 221

Хабаровский край - 220

Алтайский край - 216

Томская область - 212

Республика Бурятия - 211

Ульяновская область - 204

Мурманская область - 197

Ханты-Мансийский АО - 197

Республика Алтай - 197

Волгоградская область - 196

Саратовская область - 194

Ставропольский край - 192

Омская область - 192

Приморский край - 187

Республика Саха (Якутия) - 185

Ямало-Ненецкий АО - 182

Новосибирская область - 178

Оренбургская область - 177

Кемеровская область - 174

Пензенская область - 168

Самарская область - 167

Пермский край - 162

Кировская область - 150

Челябинская область - 148

Брянская область - 147

Тверская область - 142

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Псковская область - 115

Ивановская область - 113

Костромская область - 112

Смоленская область - 111

Тульская область - 109

Калужская область - 107

Белгородская область - 102

Калининградская область - 102

Рязанская область - 101

Владимирская область - 97

Вологодская область - 96

Республика Калмыкия - 94

Сахалинская область - 93

Тамбовская область - 90

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Дагестан - 87

Республика Башкортостан - 85

Новгородская область - 84

Липецкая область - 82

Республика Тыва - 80

Курганская область - 79

Севастополь - 74

Республика Адыгея - 72

Республика Мордовия - 67

Республика Ингушетия - 61

Республика Северная Осетия - 59

Чувашская Республика - 58

Камчатский край - 50

Республика Татарстан - 46

Магаданская область - 46

Республика Марий Эл - 45

Еврейская АО - 39

Ненецкий АО - 18

Чеченская Республика - 11

Чукотский АО - 6

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Новый антирекорд по коронавирусу: в России 17,7 тыс. заболевших и 366 умерших

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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