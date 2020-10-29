Новый антирекорд по коронавирусу: в России 17,7 тыс. заболевших и 366 умерших
За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4906
Санкт-Петербург - 758
Московская область - 514
Нижегородская область - 386
Архангельская область - 319
Ростовская область - 312
Воронежская область - 292
Свердловская область - 290
Красноярский край - 288
Иркутская область - 228
Республика Коми - 225
Республика Крым - 225
Забайкальский край - 221
Хабаровский край - 220
Алтайский край - 216
Томская область - 212
Республика Бурятия - 211
Ульяновская область - 204
Мурманская область - 197
Ханты-Мансийский АО - 197
Республика Алтай - 197
Волгоградская область - 196
Саратовская область - 194
Ставропольский край - 192
Омская область - 192
Приморский край - 187
Республика Саха (Якутия) - 185
Ямало-Ненецкий АО - 182
Новосибирская область - 178
Оренбургская область - 177
Кемеровская область - 174
Пензенская область - 168
Самарская область - 167
Пермский край - 162
Кировская область - 150
Челябинская область - 148
Брянская область - 147
Тверская область - 142
Ленинградская область - 138
Тюменская область - 138
Республика Хакасия - 137
Краснодарский край - 132
Амурская область - 128
Орловская область - 122
Курская область - 121
Астраханская область - 120
Ярославская область - 118
Удмуртская Республика - 118
Республика Карелия - 117
Псковская область - 115
Ивановская область - 113
Костромская область - 112
Смоленская область - 111
Тульская область - 109
Калужская область - 107
Белгородская область - 102
Калининградская область - 102
Рязанская область - 101
Владимирская область - 97
Вологодская область - 96
Республика Калмыкия - 94
Сахалинская область - 93
Тамбовская область - 90
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Республика Дагестан - 87
Республика Башкортостан - 85
Новгородская область - 84
Липецкая область - 82
Республика Тыва - 80
Курганская область - 79
Севастополь - 74
Республика Адыгея - 72
Республика Мордовия - 67
Республика Ингушетия - 61
Республика Северная Осетия - 59
Чувашская Республика - 58
Камчатский край - 50
Республика Татарстан - 46
Магаданская область - 46
Республика Марий Эл - 45
Еврейская АО - 39
Ненецкий АО - 18
Чеченская Республика - 11
Чукотский АО - 6