Рост заболеваемости коронавирусом продлится около трех недель, - Минздрав

Рост заболеваемости коронавирусом может продлиться около трех недель, затем ситуация стабилизируется, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По словам специалиста, второй подъем будет более длительным, чем первый, передает РИА Новости.

Чуланов также отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусной инфекцией, и пока не понятно, как она себя поведет.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что новые пиковые показатели заболеваемости и смертности от коронавируса, значительно превышающие весенние, не свидетельствуют о второй волне. "До некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов", - отметил он.

Путин потребовал разворачивать дополнительные койки там, где это требуется, также он велел выделить регионам средства на антикоронавирусные лекарства и 10 млрд руб.