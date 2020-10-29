WSJ нашел источник "русского досье" на Трампа – им оказалась российская пиарщица

Американская газета Wall Street Journal назвала имя предполагаемого источника, на основе показаний которого было составлено "русское досье" экс-агента британской разведки Кристофера Стила. Именно из этого досье весь мир узнал, что русские пытаются вмешиваться в избирательные процессы в США и активно это делали в пользу Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Русский след уже во время президентства Трампа пытался найти прокурор Роберт Мюллер, но из этого ничего не вышло – никаких весомых доказательств не смогли найти ни следователи, ни спецслужбы.

А теперь выяснились возможные мотивы источника, сообщившего о русском следе.

WSJ пишет, что источником Стила, работавшего ранее на Ми-6, была российская пиарщица и журналистка Ольга Галкина. Она начинала корреспондентом РИА Новости, затем работала в пресс-службах губернатора Саратовской области, пресс-секретарем Ростехнадзора, даже была вице-мэром Саратова. В какой-то момент Галкина уехала жить на Кипр, устроилась там работать в компанию Webzilla, принадлежавшую также выходцу из России. Через некоторое время у нее начались конфликты с руководством, ее уволили. А спустя несколько недель Галкина, якобы, передала сотруднику Стила "компромат" на Трампа, в котором приписала Webzilla хакерскую работу по атаке на избирательную систему США. Другими словами, у Галкиной мог быть мотив – месть, считают журналисты WSJ.