28 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Максим Решетников (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме разнесли макроэкономический прогноз Минэкономразвития: "Он не может быть основой для бюджета"

Госдума сегодня приняла в первом чтении бюджет на 2021 год. Его представлял министр финансов Антон Силуанов. Но депутаты явно были бы рады видеть и главу Минэкономразвития Максима Решетникова – к его ведомству вопросов было едва ли не больше.
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Госдуму не устраивает базовый и негативный прогнозы Минэкономразвития, составленные без учета последствий второй волны эпидемии, в то время как она уже началась. При этом на прогнозе Минэка строится бюджет.

"Ни в одном прогнозе – ни в базовом, ни в негативном - нет последствий от сжатия потребительского спроса. Одного этого факта достаточно для того, чтобы не считать прогноз Минэка достаточным для обоснования бюджета. Отсутствуют пояснения о том, как будут достигаться столь впечатляющие и оптимистичные результаты. Не определены способы достижения заявленных показателей и механизмы решения социально-экономических задач", - заявил председатель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Его возмутило, что в прогнозе "год за годом" воспроизводится инерционный тренд.

"Комитет рекомендует правительству принять стратегию долгосрочного развития страны (до 2036 года). Это поможет формировать нормальные прогнозы. А данный прогноз не может быть основой для бюджета, пока в нем не будут учтены негативные последствия от второй волны", - заключил Жигарев.

Прогнозом не доволен и председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он заявил, что макроэкономический прогноз ЦБ "точнее, потому что предусматривает после восстановительного роста замедление".

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В Госдуме разнесли макроэкономический прогноз Минэкономразвития: "Он не может быть основой для бюджета"

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Теги: прогноз минэкономразвития, вторая волна, бюджет на 2021 год



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