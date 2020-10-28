В Госдуме разнесли макроэкономический прогноз Минэкономразвития: "Он не может быть основой для бюджета"

Госдума сегодня приняла в первом чтении бюджет на 2021 год. Его представлял министр финансов Антон Силуанов. Но депутаты явно были бы рады видеть и главу Минэкономразвития Максима Решетникова – к его ведомству вопросов было едва ли не больше.

Госдуму не устраивает базовый и негативный прогнозы Минэкономразвития, составленные без учета последствий второй волны эпидемии, в то время как она уже началась. При этом на прогнозе Минэка строится бюджет.

"Ни в одном прогнозе – ни в базовом, ни в негативном - нет последствий от сжатия потребительского спроса. Одного этого факта достаточно для того, чтобы не считать прогноз Минэка достаточным для обоснования бюджета. Отсутствуют пояснения о том, как будут достигаться столь впечатляющие и оптимистичные результаты. Не определены способы достижения заявленных показателей и механизмы решения социально-экономических задач", - заявил председатель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Его возмутило, что в прогнозе "год за годом" воспроизводится инерционный тренд.

"Комитет рекомендует правительству принять стратегию долгосрочного развития страны (до 2036 года). Это поможет формировать нормальные прогнозы. А данный прогноз не может быть основой для бюджета, пока в нем не будут учтены негативные последствия от второй волны", - заключил Жигарев.

Прогнозом не доволен и председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он заявил, что макроэкономический прогноз ЦБ "точнее, потому что предусматривает после восстановительного роста замедление".