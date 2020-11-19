АКРА: улучшен прогноз роста ВВП России в 2021 году

Рост ВВП России в следующем году составит 3,8%, тогда как раньше рост этого показателя планировался в пределах 2,2%.

Согласно прогнозу рейтингового агентства АКРА, ВВП в реальном выражении может вырасти более чем на 3,5% в 2021 году. Как ожидается, это произойдет за счет существенно меньшей жесткости ограничений на фоне пандемии коронавируса. Это положительно сказывается на объемах деятельности сектора услуг.

Что касается прогноза на 2020 году, то спад ВВП России, как считают в АКРА, составит 4,3%, а не 4,5%, как предполагалось ранее, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Росстат предварительно оценил падение ВВП России в третьем квартале 2020 года в 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале относительно соответствующего периода 2019 года согласно предварительной оценке составил 96,4%.