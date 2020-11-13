Росстат: ВВП снизился в третьем квартале на 3,6%

13 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Росстат: ВВП снизился в третьем квартале на 3,6%

Росстат предварительно оценил падение ВВП России в третьем квартале 2020 года в 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в службе, индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале относительно соответствующего периода 2019 года согласно предварительной оценке составил 96,4%.

Отмечается на 2,7% рост сельского хозяйства, на 5% падение производства в промышленном секторе, снижение розничного товарооборота (-2,5%), пассажирооборота (-44,7%), сферы общественного питания (-20,1%), объема платных услуг населению (-17,4%).

Номинальное значение пока неизвестно.

Как сообщалось, ВВП России начнет расти в 2021 году, но в трехлетней перспективе его рост не превысит 3%. А доходы населения даже в следующем году не вернутся на уровень 2019 года. Об этом говорится в "Прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020–2023 годы", который подготовила Счетная палата.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Росстат: ВВП снизился в третьем квартале на 3,6%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ВВП, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.10.2020 15:03 Мск В Госдуме разнесли макроэкономический прогноз Минэкономразвития: "Он не может быть основой для бюджета"
Ранее 28.10.2020 12:40 Мск Счетная палата: Доходы населения вернутся на уровень 2019 года не ранее 2022 года

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети