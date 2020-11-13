Росстат: ВВП снизился в третьем квартале на 3,6%

Росстат предварительно оценил падение ВВП России в третьем квартале 2020 года в 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в службе, индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале относительно соответствующего периода 2019 года согласно предварительной оценке составил 96,4%.

Отмечается на 2,7% рост сельского хозяйства, на 5% падение производства в промышленном секторе, снижение розничного товарооборота (-2,5%), пассажирооборота (-44,7%), сферы общественного питания (-20,1%), объема платных услуг населению (-17,4%).

Номинальное значение пока неизвестно.

Как сообщалось, ВВП России начнет расти в 2021 году, но в трехлетней перспективе его рост не превысит 3%. А доходы населения даже в следующем году не вернутся на уровень 2019 года. Об этом говорится в "Прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020–2023 годы", который подготовила Счетная палата.