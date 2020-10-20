21 Октября 2020
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Общество В России
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Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в июле-сентябре 2020 года сократились почти на 5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Оценка рекордного падения доходов в апреле-июне ухудшена с учетом поступления новых данных.

По сообщению РБК, оценка падения показателя ухудшена с рекордных 8 до 8,4% в годовом выражении. В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. 

Росстат также ухудшил оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года. Согласно пересмотренным данным, они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке. 

Таким образом, согласно последним данным Росстата, по итогам января-сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В третьем квартале 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35 тыс. руб. 

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Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение

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Теги: падение, расходы, доходы



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