Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в июле-сентябре 2020 года сократились почти на 5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Оценка рекордного падения доходов в апреле-июне ухудшена с учетом поступления новых данных.

По сообщению РБК, оценка падения показателя ухудшена с рекордных 8 до 8,4% в годовом выражении. В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%.



Росстат также ухудшил оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года. Согласно пересмотренным данным, они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке.



Таким образом, согласно последним данным Росстата, по итогам января-сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%.



Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В третьем квартале 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35 тыс. руб.