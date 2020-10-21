Процессы восстановления мировой экономики крайне неустойчивы, - Путин

Владимир Путин в дистанционном режиме принял участие в заседании бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Сама беседа бизнесменов и президента была закрытой, но приветственное слово главы государства появилось в трансляции.

Путин предложил "обменяться мнениями о ситуации в мировой и отечественной экономики.

"Ваши компании системообразующие. Они завязаны на сложные кооперационные и торговые цепочки в России и мире", - подчеркнул Путин важность присутствующих.

"Процессы восстановления мировой экономики еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми проблемами. Эпидемобстановка сложная. В России и мире растет число заболевших, в ряде государств объявлен локдаун", - добавил президент.

Он попросил бизнесменов рассказать о том, как на их предприятиях реализуются меры защиты сотрудников от коронавируса.

"Сейчас компании проходят испытания на прочность, важно обеспечить занятость и доходы граждан. У вас трудятся миллионы наших граждан", - отметил Путин и добавил: "Но нельзя забывать о капитальных вложениях, о позициях компаний на рынке"