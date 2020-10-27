"Случаются разные ЧП, самолеты иногда падают": власти Ростова-на-Дону прокомментировали "кислородный скандал"

В администрации Ростова-на-Дону, которой подведомственна 20-я городская больница областной столицы, заявили, что не были в курсе перебоев со снабжением кислородом в этом медучреждении. Более того, власти заявляют, что перебоев и не было зафиксировано.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил (в том числе со ссылками на врачей этого ковидного госпиталя), что несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа. Назывались разные цифры – сейчас власти подтверждают смерть пяти пациентов, была информация о смерти 13 человек.

Несмотря на то, что с момента инцидента прошло уже две недели, власти до сих пор не готовы назвать точное число скончавшихся. Они ссылаются на проверку, которую проводят и сами, и правоохранительные органы.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова на пресс-конференции в НСН сообщила: "Проводится проверка. Установлено, что в больнице все системы жизнеобеспечения работают стабильно. И даже если имело место снижение давления или даже остановка подачи кислорода в системе, то есть средства на случай такой ситуации. По какой причине они не использовались – установит следствия. Но данных о снижении кислорода в системе не было, факт подключения резервной системы не установлен. Вообще, у нас происходят всякие чрезвычайные происшествия, бывает такое, самолеты иногда падают". Она не смогла прокомментировать информацию СМИ о том, что врачи, якобы, не смогли запустить резервную систему снабжения кислородом из-за отсутствия ключей от пульта, ее запускающего.

А вот данные о том, что кислород в 20-ю больницу поставлял только один подрядчик, она опровергла: "Официально установлено, что было три поставщика, перебоев не было, контракты исполнялись в полном объеме". При этом она рассказала, что на совещании в администрации 16-го октября было принято решение о дополнительных поставках кислорода в связи с увеличением количества больных. Власти решили создать во всех больницах суточный резерв баллонов для обеспечения кислородом, и 20-я больница уже обеспечена им. По словам Кожуховой, со смертями пациентов эта поставка и создание резерва не связаны.

Сейчас больницу проверяют Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратура. Также ведется проверка специальной комиссией, в которую вошли и представители областного минздрава. Но проводить какие-либо отдельные проверки в заведении область не может, поскольку городские больницы имеют подчинение муниципальным властям, рассказал Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат. Кстати, во время пресс-конференции он узнал об увольнении своей непосредственной начальницы Татьяны Быковской, которая на момент инцидента находилась в отпуске и не посчитала нужным выйти из него. "Я в полушоке нахожусь", - заявил чиновник. Также стало известно об увольнении главы ростовского горздрава Надежды Левицкой.

Между тем, Кожухова рассказала, что еще в августе этого года городские власти провели проверку и установили, что завреанимации 20-й больницы Борис Розин, якобы, отказывал в приеме тяжелых больных, ушел на больничный и в длительный отпуск, но при этом посещал больницу. Какие были в связи с этим приняты меры чиновница не рассказала. Замглавы города отметила, что "больница – самостоятельное юрлицо, и городская администрация в рамках своих полномочий оказывает поддержку, а стратегию лечения пациентов определяет минздрав".

В горадминистрации также не могут толком прокомментировать, были все-таки или нет рапорты медиков больницы о перебоях с кислородом.

Власти города не довольны искажением в прессе ситуации со смертью главврача 20-й больницы, скончавшимся от последствий коронавируса. Кожухова сообщила, что от коронавируса он лечился в своей больнице, а уже на реабилитацию был переведен в областное медучреждение.