После скандала в "ковидном" госпитале уволились главы Минздрава Ростовской области и горздрава Ростова-на-Дону

В Ростовской области уволились глава Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Быковская покинула должность по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Указ о ее уходе подписал губернатор Василий Голубев, сообщает его пресс-служба.

Заявление об увольнении Надежды Левицкой подписано главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко, сообщили в мэрии.

Напомним, недавно ростовские СМИ сообщили, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию. В ситуации разбираются областной Росздравнадзор и горздрав.

Отметим, уволенная глава Минздрава Ростовской области находится под следствием. В январе Быковской предъявили обвинение в превышении полномочий. Ее отправили под домашний арест, когда его срок истек, она вышла на работу. При этом уголовное дело в отношении чиновницы никуда не исчезло - в нем разбирается ФСБ.

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат узнал об отставке руководительницы во время пресс-конференции и заявил, что пока не готов комментировать произошедшее. "Я в полушоковом состоянии", - заявил он.