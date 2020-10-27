Врачи госпиталя в Ростове, где умерли 13 больных, сообщали об отключении кислорода

Врачи госпиталя, развернутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где умерли 13 пациентов с коронавирусом, сообщали об отключении кислорода. Как сообщает ТАСС, был подан рапорт от реаниматологов.

При этом начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая заявила, что проблем с поставкой кислородных баллонов не было. По ее словам, сейчас следственные органы проверяют эти данные.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что 13 пациентов больницы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Якобы в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. Власти это сообщение опровергли, назвав его фейком, напоминает Regnum.

Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку причин смерти пациентов с COVID-19.