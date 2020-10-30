В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за смерти пяти пациентов в "ковидной" больнице

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти пациентов, находившихся на лечении от новой коронавирусной инфекции в городской больнице №20, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"В рамках расследования уголовного дела следственным путем будут установлены причины и обстоятельства наступления смерти пациентов медицинского учреждения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия".

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил (в том числе со ссылками на врачей этого ковидного госпиталя), что несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа. Назывались разные цифры – сейчас власти подтверждают смерть пяти пациентов, была информация о смерти 13 человек.

Сейчас больницу проверяют Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратура. Также ведется проверка специальной комиссией, в которую вошли и представители областного минздрава.