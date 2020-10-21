21 Октября 2020
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врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В ростовской больнице проведут проверку после смерти 13 пациентов с COVID-19

Росздравнадзор по Ростовской области проверит причину смерти пациентов с COVID-19 в больнице Ростова-на-Дону.

В пресс-службе ведомства отметили, что проверка начата по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что 13 пациентов городской больницы №20, подключенные к аппаратам ИВЛ, задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Якобы в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа.

Накануне сообщалось, что в городской больнице №1 Читы, где лечат больных с COVID-19, неизвестные украли 13 метров медных труб, через которые шел кислород. Вечером 19 октября аппараты ИВЛ подали сигналы о том, что резко упало давление в системе. Пять человек, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Пострадавших нет.

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В ростовской больнице проведут проверку после смерти 13 пациентов с COVID-19

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Теги: пациенты, больница, ростов-на-дону



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