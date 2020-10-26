В Ростове умер главврач больницы, где за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

В Ростове-на-Дону скончался главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов. Сообщение об этом появилось на сайте Заксобрания Ростовской области.

Как сообщил РИА Новости представитель горадминистрации, Дронов болел коронавирусом.

На базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону ранее был развернут госпиталь для больных COVID-19.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что 13 пациентов больницы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Якобы в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку причин смерти пациентов с COVID-19.