В центре семейного законодательства стоит ребенок, а не семья, и это нужно исправить - адвокат

Действующее семейное законодательство содержит вопиющие нормы, которые нуждаются в исправлении. Об этом заявила эксперт общественного уполномоченного по защите семьи, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации адвокат Анна Швабауэр на онлайн-конференции "Укрепление института семьи: законодательные инициативы сенаторов".

Швабауэр принимала активное участие в разработке поправок в Семейный кодекс, предложенных группой сенаторов в законопроекте, внесенном в Госдуму 14 июля, который правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала.

Эксперт рассказала как о преимуществах внесенного законопроекта, так и о тех недостатках, которые он предлагает исправить.

"Системные проблемы семейного законодательства вызваны тем, что в его центре стоит исключительно ребенок, а не семья как целое . Это неправильно. Это подразумевает "защиту" детей от родителей. И идеологически, и законодательно в центр надо поставить семью. Тогда будут защищены и интересы ребенка. Законопроект на это и направлен", - сказала адвокат.

Она перечислила некоторые из проблем действующего законодательства: неопределенность норм по ограничению родительских прав, ограничение в правах вообще без вины родителей (любые бытовые проблемы могут стать основанием для вторжения в семью), очень широкое и неопределенное толкование "угрозы жизни и здоровью ребенка". Также существует неопределенность того, в каких случаях ребенок признается оставшимся без попечения родителей. В действующем законодательстве он может быть признан таким, если родители "препятствуют нормальному воспитанию", что может толковаться как угодно.

Кроме того, Швабауэр привела в пример вопиющие нормы Семейного кодекса. Так, в ст. 54 говорится: "Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам".

"Но что такое "противоречит его интересам"? То есть здесь даже нет речи об угрозе!" - подчеркнула эксперт.

В ст. 64 говорится: "Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия".

"Получается, что чиновник сам будет устанавливать, какие интересы у ребенка и противоречия с родителями?" - вопрошает адвокат.

Она отметила, что сейчас так и происходит. По всей стране распространяются западные методички, на основании которых опека творит, что хочет.

"На сайте администрации Санкт-Петербурга висит методический материал, согласно которому насилием [над ребенком] считается: критика ребенка или неумение взрослых управлять эмоциями. К признакам жестокого обращения с ребенком относится его низкая самооценка, низкий рост, сонный вид, дефицит знаний, чрезмерная уступчивость, неумение дружить, неразборчивое дружелюбие. Многодетность считается признаком жесткого обращения . Это на сайте официального органа власти!" - возмутилась Швабауэр.

Таким образом, неопределенные нормы законодательства, подкрепляемые западными методичками, ведут к вторжению в семьи, где для этого нет никаких оснований.

Законопроект группы сенаторов о поправках в Семейный кодекс призван все это исправить, отметила она. Он разрабатывался более трех лет. Было проведено множество парламентских слушаний с участием множества экспертов, представители Правительства, Верховного суда, регионов, органов опеки, родительских организаций.