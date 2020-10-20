Правительство дало отрицательный отзыв на поправки сенаторов во главе с Мизулиной в Семейный кодекс

Правительство России дало отрицательный отзыв на пакет законопроектов, внесенных группой сенаторов в Госдуму в июле этого года. Одним из авторов пакета поправок стала зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

В отзыве кабмина говорится, что "в случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста".

"Вводимые законопроектом понятия носят неопределенный характер, в связи с чем требуется приведение их в соответствие с уже используемой в законодательстве РФ терминологией. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не приведены аргументы, свидетельствующие о необходимости серьезного изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом", - цитирует отзыв ТАСС.

Мизулина тут же прокомментировала негативный отзыв на онлайн-конференции "Укрепление института семьи: законодательные инициативы сенаторов".

"Мне жаль, если правительство пойдет по этому пути. Теперь на правительство возлагается ответственность за создание традиционного института семьи, - говорит Мизулина. – "Перекос в сторону родителей" – это ошибочное мнение, это непонимание закона. Мы очень надеемся, что этот пакет получит дорогу в Госдуме и правительство займет другую позицию. У нас не случайно три чтения, и ко второму чтению можно внести поправки".

Ранее пакет раскритиковал глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Его критику Мизулина тоже не оценила. Она вспомнила, что раньше Фадеев лишь предлагал внести ряд поправок ко второму чтению в Госдуме, а еще дал положительный отзыв на закон Клишаса-Крашенинникова, который "конкурирует" с пакетом Мизулиной. "СПЧ утверждает, что мы выводим семью из сферы частного права. Кто-то некрасиво поступил, вложив это утверждение в отзыв. Как раз действующий Семейный кодекс вывел семью из сферы частного права. И он нарушает права ребенка. Отобрание ребенка – это травма для него огромная. Семья – это сфера частного права. В семье имеет важное значение сохранение семьи. Очень важно сохранить традиционную семью с детьми", – заявила Мизулина.

Законопроект Клишаса-Крашенинникова она назвала "одиозным" и рассказала, что он был внесен в тайне от группы сенаторов, работавших над пакетом поправок в Семейный кодекс.

Замглавы комитета сената по госстроительству также сообщила, что большая часть отзывов на ее законопроекты из регионов – положительные, ряд предложений региональных правительств и заксобраний сенаторы готовы учесть в поправках ко второму чтению. Правда, после отрицательного отзыва правительства и продолжительного нахождения пакета в думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей у пакета Мизулиной остается не так много шансов на принятие в существующем виде.