20 Октября 2020
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Елена Мизулина (2018) | Фото: ntv.ru

СПЧ не одобрил поправки Мизулиной в Семейный кодекс

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) дал отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс, предложенные группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

"Столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения, - цитирует РИА Новости главу СПЧ Валерия Фадеева. - Возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка".

Поправки Мизулиной предполагают усложнение изъятия детей из семей органами опеки – сделать это можно будет только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав, вступившего в силу. Эксперты полагают, что такая мера может парализовать профилактику домашнего насилия в отношении детей.

Другая инициатива сенатора – считать родителями только кровных отца и мать ребенка, а также запрет на браки между лицами одного пола (в том числе и при смене пола) и усыновление детей такими парами.

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СПЧ не одобрил поправки Мизулиной в Семейный кодекс

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Теги: елена мизулина, семейный кодек, отрицательное заключение, поправки



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