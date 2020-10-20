СПЧ не одобрил поправки Мизулиной в Семейный кодекс

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) дал отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс, предложенные группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

"Столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения, - цитирует РИА Новости главу СПЧ Валерия Фадеева. - Возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка".

Поправки Мизулиной предполагают усложнение изъятия детей из семей органами опеки – сделать это можно будет только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав, вступившего в силу. Эксперты полагают, что такая мера может парализовать профилактику домашнего насилия в отношении детей.

Другая инициатива сенатора – считать родителями только кровных отца и мать ребенка, а также запрет на браки между лицами одного пола (в том числе и при смене пола) и усыновление детей такими парами.