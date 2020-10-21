Эксперт: СПЧ не давал отрицательного отзыва на поправки в Семейный кодекс для защиты семьи

Эксперт по вопросам семейного права и семейной политики, председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев заявил, что Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) не давал отрицательного заключения на предложенные группой сенаторов поправки в Семейный кодекс, о чем сообщалось накануне. Это лишь отзыв 12 членов СПЧ (из 48), который опубликован на сайте в разделе "Блоги членов Совета".

Авторы отзыва критикуют законопроект за то, что он якобы предусматривает "возможность ограничения родительских прав за совершение любого правонарушения или "иного антиобщественного действия" и потому "представляет собой несоразмерное вмешательство в родительские права граждан", а также вносит соответствующие изменения в ст. 57 Семейного кодекса. Но те, кто это писал, самого законопроекта толком не прочли, а действующего Семейного кодекса не знают, отмечает Парфентьев.

На самом деле законопроект предлагает изменить ст. 73 и ввести возможность ограничения родительских прав, но не за совершение любого правонарушения или "иного антиобщественного действия", а за "злоупотребление родительскими правами, выразившееся в вовлечении детей в совершение преступлений, правонарушений или иных антиобщественных действий".

Сегодня, согласно ст. 69, существует возможность сразу лишения родительских прав в случае, если родители "злоупотребляют родительскими правами", что может толковаться как угодно. Закон же семи сенаторов конкретизирует злоупотреблением родительскими правами: такими признаются ситуации, когда родители вовлекают своих детей в совершение противозаконных действий . И при этом речь идет об ограничении родительских прав, а не сразу лишении. То есть положение родителей улучшается и они становятся лучше защищенными законом, вопреки мнению некоторых членов СПЧ, подчеркивает Парфентьев. А вот упоминание об "антиобщественных действиях" действительно можно убрать, согласен эксперт.

Он также отмечает, что особую заинтересованность 12 членов СПЧ вызывают "права на брак" трансгендеров и содомитов. Эти члены СПЧ пишут, что Россия должна признавать содомские "браки", если они были зарегистрированы за границей.

"Спасибо, господа "эксперты", сразу понятно, откуда дует радужный ветер", - написал Парфентьев.

В целом 12 членам СПЧ не нравится концепция законопроекта, направленная на защиту целостности семьи. Они воспринимают ее как посягательство на права детей, которые должны "защищаться" отдельно от семьи. Например, 12 членов выступают против того, чтобы родители имели презумпцию добросовестности и их вину нужно доказывать. По их мнению, вину родителей не нужно доказывать, так как они могут представлять угрозу своим детям и детей можно отбирать без вины родителей. Также этим членам не нравится разведение понятий "кровные родители" и "приемные родители". Они считают, что родителями одинаково могут быть любые люди и кровные родители не должны иметь никаких преимуществ перед посторонними людьми, которые хотят усыновить ребенка .

Напомним, комиссия Правительства по законопроектной деятельности не поддержала поправки в Семейный кодекс. А вот скандальный законопроект об экспресс-судах по отобранию детей за 24 часа ранее поддержала.