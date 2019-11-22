08 Сентября 2020
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электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

"Ласточка" Екатеринбург - Тюмень начнет курсировать с 8 декабря

"Ласточка" между Тюменью и Екатеринбургом начнет курсировать с 8 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Из Тюмени в Екатеринбург электропоезд будет отправляться в 6.49. Прибытие - в 11.49. Из Екатеринбурга отправление в 17.48, прибытие - в 22.18. Остановки – на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский и Богданович.

Купить билеты можно будет на сайте РЖД за 45 дней до начала поездки.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Тюмени составит 938 руб.

Напомним, ранее сообщалось о дате запуска "Ласточки" в Пермь.

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"Ласточка" Екатеринбург - Тюмень начнет курсировать с 8 декабря

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Теги: ласточка, поезд, Тюмень - Екатеринбург, билеты



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