14 Октября 2020
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Общество Свердловская область Курганская область
электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Из Екатеринбурга в Курган "Ласточка" отправится уже в апреле 2020 года

В апреле 2020 года скоростной электропоезд "Ласточка" начнет курсировать по направлению Екатеринбург - Курган.
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Как передает ТАСС, вагоны комфортного скоростного электропоезда будут оборудованы биотуалетами, кондиционерами, розетками для зарядки мобильных устройств и площадками для размещения крупногабаритного багажа.

По словам начальника Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Алексея Балашкова, "Ласточка" - это поезд нового поколения. "Следующая "Ласточка" встанет на маршрут до Кургана. Ее поставка прогнозируется в первом квартале 2020 года. А начало движение по маршруту - ориентировочно в апреле", - сообщает Алексей Балашков.

Напомним, что с 9 декабря этого года, электропоездом уже осуществляются рейсы по маршрутам Екатеринбург - Пермь и Екатеринбург - Тюмень.

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Из Екатеринбурга в Курган "Ласточка" отправится уже в апреле 2020 года

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Теги: Ласточка, электропоезд, рейс, маршрут



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Ранее 13.01.2020 15:17 Мск Вагоны "Ласточки", которая начнет ходить между Курганом и Екатеринбургом в апреле, будут с розетками и кондиционерами

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Ранее 10.12.2019 10:59 Мск Из Кургана в Екатеринбург в 2020 году пустят электропоезд "Ласточка"

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