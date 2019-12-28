Из Екатеринбурга в Курган "Ласточка" отправится уже в апреле 2020 года

В апреле 2020 года скоростной электропоезд "Ласточка" начнет курсировать по направлению Екатеринбург - Курган.

Как передает ТАСС, вагоны комфортного скоростного электропоезда будут оборудованы биотуалетами, кондиционерами, розетками для зарядки мобильных устройств и площадками для размещения крупногабаритного багажа.

По словам начальника Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Алексея Балашкова, "Ласточка" - это поезд нового поколения. "Следующая "Ласточка" встанет на маршрут до Кургана. Ее поставка прогнозируется в первом квартале 2020 года. А начало движение по маршруту - ориентировочно в апреле", - сообщает Алексей Балашков.

Напомним, что с 9 декабря этого года, электропоездом уже осуществляются рейсы по маршрутам Екатеринбург - Пермь и Екатеринбург - Тюмень.