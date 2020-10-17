В Свердловской области продолжается резкий рост числа "тяжелых" случаев COVID-19

В Свердловской области продолжает расти число коронавирусных больных, подключенных к аппаратам ИВЛ. По данным на текущие сутки, из 203 человек, находящихся в тяжелом состоянии, 166 госпитализированы в реанимацию и 106 дышат с помощью искусственной вентиляции легких.

Еще вчера "тяжелых" больных было 180, из них 100 на ИВЛ, в понедельник эти цифры были 174 и 86 соответственно.

Всего в Свердловской области за минувшие сутки, по официальным данным, выявлено 227 новых случаев COVID-19, из них в Екатеринбурге 158.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 612. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 278 человек. Общее число выписанных достигло 24 231.

Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 685.